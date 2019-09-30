Meral Akşener'in hastalığına teşhis konuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Akşener, Cumartesi günü midesindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener'in rahatsızlığı önemli ölçüde giderilmişti. Ancak Akşener'in Pazar günü 19.30'da milletvekilleriyle buluşacağı yemek, rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti.

Bugün taburcu olacak

Alınan bilgiye göre, Akşener'e 'Viral enfeksiyon' teşhisi konulduı.Tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.

Viral enfeksiyon nedir?

Viral enfeksiyon virüslerin sebep olduğu hastalıkların tümüdür. Soğuk algınlığı, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci, HIV, HPV, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, kuduz, viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir. İnsanlarda görülen viral hastalıkların bazıları kolayca tedavi edilebilirken bazılarının tedavi süreci çok uzun süreli olup ağır devam edebilir. Viral hastalıklar günümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok etkili olan antibiyotik gibi ilaçlarla engellenemez, ancak bazı virütik hastalıklar için aşılar geliştirilmiştir. Virüslerin çoğalması bakterilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlıdır. Bundan dolayı virüs hastalıkları en çok enfeksiyöz olan hastalık grubudur.

Ne olmuştu?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.