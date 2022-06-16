Meral Akşener'in gazına gelen öğrencilerden "Kahrolsun istibdat" pankartı! Rektör Ünüvar salonu terk etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazına gelen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde "Kahrolsun istibdat" yazılı pankartı asarak provokasyona soyundu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.
Yeniakit.com.tr
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 53. dönem mezuniyet töreninde bazı öğrenciler ellerindeki pankartla provokasyona soyundu.
Üniversitenin Cebeci Kampüsü’nde geçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuşma yaparken bir grup öğrenci, üzerinde "Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet – Tutuklu Gazetecilere Özgürlük" yazılı pankart açtı.
Salondakilerden bazıları da öğrencilerin provokasyonuna alkışları ile destek verdi. Rektör Ünüvar ise konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM kürsüsünde Abdulhamid Han'ı hedef almış, Osmanlı dönemini işaret ederek, "Kahrolsun istibdat" demişti. İP'li Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Abdulhamid Han ile kıyaslayıp hedefe koymuştu.