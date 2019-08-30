Meral Akşener'in en mutlu olduğu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde bile kaale almadığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi. İkili arasında yaşanan tokalaşmanın ardından Akşener'in mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona, Başkan Erdoğan hakkında sürekli olarak ağır ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Resepsiyonda, Başkan Erdoğan ile Meral Akşener resepsiyondaki tokalaşma anı dikkat çekti. Tokalaşma sonrası Akşener'in mutlu olduğu gözlendi.

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