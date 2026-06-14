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#1
Foto - Yaz sıcağında zehir oluyor! Bu yiyeceklere dikkat!

Sıcakların yükselmesiyle birlikte, gıdaların da ömürlerinin kısalmasına neden oluyor. Gıda zehirlenmesi vakalarında da gözle görülür bir artışın olduğunu gözlemleyen Uzmanlar, özellikle açıkta satılan ve hijyen koşullarına uygun olmayan gıdaların ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Yaz sıcağında zehir oluyor! Bu yiyeceklere dikkat!

SICAK HAVA GIDALARDA TEHLİKE BARINDIRIYOR Gastroenterololi Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, sıcakların yükselmesiyle birlikte bakterilerin daha hızlı yayılıp çoğaldığını söyleyerek, bu durumun gıda güvenliğini etkilediğini açıkladı. Özelikle et, tavuk, süt ürünleri ve deniz ürünlerinin uygun koşullarda saklanmaması durumunda kısa bir süre sonra bozulabildiğini söyledi. Öte yandan Yalçın, yıkanmamış sebze ve meyvelerinde risk oluşturduğunu da vurguladı.

#3
Foto - Yaz sıcağında zehir oluyor! Bu yiyeceklere dikkat!

BELİRTİLER KENDİNİ NASIL GÖSTERİYOR? Gıda zehirlenmelerinde ilk belirti olarak bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşin en sık görülen semptomlar arasında oluyor. Bazı vakalarda da fazla sıvı kaybına bağlı olarak daha ciddi sağlık sorunlarının da oluşabileceğine de dikkat çekti.

#4
Foto - Yaz sıcağında zehir oluyor! Bu yiyeceklere dikkat!

Uzman Dr. Mustafa Yalçın, toplumda yaygın olarak yanlış uygulamaların da olduğunu ifade etti. Her gıda zehirlenmesinde antibiyotik kullanımının gerekli olmadığını belirterek bilinçsiz ilaç kullanımının da süreci daha da zorlaştırdığını söyledi.

#5
Foto - Yaz sıcağında zehir oluyor! Bu yiyeceklere dikkat!

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN KORUNMA YOLLARI Uzmanlar, sıcak havalarda gıda zehirlenmelerinden korunmanın basit yolları olduğunu belirtti. Gıdaları uygun sıcaklıkta saklanması gerektiğini, açıkta satılan ürünlerden kaçınılması gerektiğini, sebze ve meyvelerin iyi yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması ve son kullanım tarihlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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