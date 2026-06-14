BELİRTİLER KENDİNİ NASIL GÖSTERİYOR? Gıda zehirlenmelerinde ilk belirti olarak bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateşin en sık görülen semptomlar arasında oluyor. Bazı vakalarda da fazla sıvı kaybına bağlı olarak daha ciddi sağlık sorunlarının da oluşabileceğine de dikkat çekti.