Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'den teröriste taziye mesajı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin, İzmir'de 2 polisimizi şehit eden ve 6 polisimizi yaralayan Devrimci Sol (DEV-SOL) terör örgütü üyesi Hamiyet Yıldız için taziye ilanı yayımladığı ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin, Devrimci Sol (DEV-SOL) terör örgütü üyesi Hamiyet Yıldız için taziye ilanı verdiği ortaya çıktı.
Terörist Hamiyet Yıldız için taziye ilanı
DEV-SOL terör örgütü üyesi Hamiyet Yıldız, 9 Nisan 1992 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde polis okuluna ait servis aracını tarayarak 2 polisi şehit etti, 6 polisi de yaraladı. Olay sonrası çıkan çatışmada terörist Hamiyet Yıldız vurularak öldürüldü.
22 Nisan 1992 tarihli Cumhuriyet gazetesine verilen taziye ilanında dikkat çeken bir isim de yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin terörist Yıldız için taziye ilanı verenler arasında ismi olduğu ortaya çıktı
İYİ Partili Murat İde gözaltına alınmıştı
İde geçtiğimiz yılın ekim ayında, yazdığı bir yazı nedeniyle Giresun'da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Murat İde’yi telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.