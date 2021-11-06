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Gündem Meral Akşener'in bacılık yaptığı küfürbaz Lütfü Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi
Gündem

Meral Akşener'in bacılık yaptığı küfürbaz Lütfü Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi

Şehit ağabeyine küfür eden İyi Parti'nin gaspçı milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:43:00 -
Meral Akşener'in bacılık yaptığı küfürbaz Lütfü Türkkan'ın bir rezaleti daha patlak verdi

Kocaeli'de devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden İyi Parti'nin çukur vekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Senin bacını si..." diyerek küfür etti.

Meral Akşener'in rezillik karşısında sessizliğe bürünerek adeta ablalık yaptığı Türkkan'ın yeni skandalı patlak verdi.

Makedonya'dan göçmen olarak gelip Türkiye'yi karıştıran Lütfü Türkkan'ın sosyal medya kullanıcısı bir vatandaşa da ağza alınmayacak ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Seviyesini ayaklar altına düşüren Lütfü Türkkan "YavşAK seni nerede düdüklediklerini yazsam evdekilerin yüzüne bakamazsın" dedi.

Türkkan kendisine  "Çakma ülkücü" yazan bir başka sosyal medya kullancısı olan Adnan Baran isimli vatandaşa ağza alınmayacak ifadelerle cevap vermişti.

Baran'a özel mesaj gönderen Lütfü Türkkan, "YavşAK trol, DNA testi yaptır, gerçek babanın kim olduğunu öğren önce sen" diyerek içinde bulunduğu çukuru gözler önüne sermişti.

 

Lütfü Türkkan'ın bu çirkin mesajının ardından sosyal medyada, #çakmaülkücü şeklinde bir etiket oluşturulmuştu. Bu etiket üzerinden sosyal medya kullanıcıları Lütfü Türkkan'ı sarf ettiği cümleler sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.  Türkkan bu çirkin mesajlarıyla ilgili herhangi bir özür de dilememişti.

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Yorumlar

o.b

tüm şehit dernerkleri ayaklanmalı iyi partiden ihracı için ankaraya yürümeliler ve iyi partinin kapatılması için dava açmalılar tabi yürekleri yetiyorsa
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