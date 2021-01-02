Meral Akşener'in Ayasofya sessizliği! Erdoğan düşmanlığı bu kadar mı gözünüzü kör etti?

2020 yılı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs felaketinin yanı sıra unutulmaz günlere de sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle AK Parti döneminde yeniden aslına rücu ederek camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'nın açılışı İslam dünyasında büyük coşkuyla karşılanırken Batılı devletler ve içimizdeki yardakçıları adeta yasa boğuldu.

Sözcü'den skandal Ayasofya manşeti

Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP'nin başını çektiği güruh Ayasofya'nın açılmasını hazmedemeyerek skandal açıklamalarda bulunmuştu. Bunun son örneği de haber sitesi görünümlü kaos bülteni olan Sözcü paçavrasından geldi.

Kokuşmuş Kemalist zihniyetin medyadaki tetikçisi Sözcü paçavrası skandal bir manşet atarak Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılmasını "felaket" olarak nitelendirdi.

İslam'a olan nefretini her fırsatta ortaya koyan ve bundan zerre imtina etmeyen Sözcü'nün Ayaasofya'nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında göstermesi büyük tepki topladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara çağrıda bulunarak Sözcü paçavrasını okumamalarını istedi. Sözcü gazetesini okumadığını dile getiren Erdoğan, "Ben Sözcü Gazetesini okumuyorum. Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın" dedi.

Sözcü'nün skandal manşetine vatandaşlardan ve siyasilerden çok sayıda tepki gelirken CHP ile ittifak halinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessizliği dikkat çekti.

Ayasofya'yı ziyaret etmişti

Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından camiyi ziyaret etmiş, namaz kılıp fotoğraflar çektirmişti. Ayasofya'nın açılmasına destek veren Akşener'in Sözcü'nün skandal haberi karşısında üç maymunu oynaması "böyle ikiyüzlülük görülmedi" şeklinde değerlendirildi.

Seçimlerde Sözcü paçavrasına destek veren Kemalist CHP ile kol kola yürüyen Akşener'in bu sessizliği "Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etti" yorumlarını da beraberinde getirdi.