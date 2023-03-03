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Siyaset Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti
Siyaset

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasına üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 17:12:00 -
Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, aday gündemiyle toplanıyor. Genel Başkan Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktığını açıkladı. Akşener, 5 parti liderine çok sert eleştirilerde bulundu.

Akşener'in çıkışının ardından Ankara'dan art arda açıklamalar ve olağanüstü toplantı kararları geliyor.

Davutoğlu'ndan flaş açıklama

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu da, aday gündemiyle toplanıyor. Genel Başkan Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi.
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