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Siyaset Meral Akşener'i yalanladı: 'Gerçek dışı açıklama!'
Siyaset

Meral Akşener'i yalanladı: 'Gerçek dışı açıklama!'

Yeniakit Publisher
2023-05-02 16:01:00 -
Meral Akşener'i yalanladı: 'Gerçek dışı açıklama!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir televizyonun canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Akşener'in açıklamalarına Aytun Çıray'dan yanıt gecikmedi. Çıray “Hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu” diyerek genel başkanını yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilerek istifa etmişti. Daha önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü ifade eden Çıray'ı başka partililerin istifa dalgaları takip etti.

ÇIRAY FETÖCÜ İSİMLERİN ADAY YAPILMASINI ELEŞTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulunan Çıray, yine açtı ağzını yumdu gözünü. Akşener bir televizyonun canlı yayınında Çıray'ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi" açıklamasında bulundu.

ÇIRAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine sosyal medya hesaplarından yanıt veren Aytun Çıray, 'konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı' değerlendirmesinde bulundu. Çıray'ın paylaşımı şu şekilde: "Sayın Meral Akşener, Sayın Fatih Altaylı'ya hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum."

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