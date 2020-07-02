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Gündem

Meral Akşener'e tokat gibi cevap

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya ile ilgili tweetine yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:08:00 -
Meral Akşener'e tokat gibi cevap

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya ile ilgili tweetine tokat gibi sözlerle yanıt verdi.

Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan. #SosyalMedyamaDokunma" şeklinde sözler sarf etmişti.

Akşener'in tweetini paylaşan Kadak, "Meral Hanım, sosyal medya aracılığıyla terör propogandası, siber zorbalık, hakaret gibi suçların işlenmesinin önüne geçilmesi için yapılacak düzenlemeler, Dark izleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Suç işleyemeyeceğiniz anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Kadak, bir diğer tweetinde Akşener'e şunları söyledi.

"Mizah seviyeniz de muhalefet beceriniz gibi. Yok."

İşte o tweetler:

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Yorumlar

serdar-1.

Sn Akşener,sizlere geçtiğimiz yıl yapılan belediye seçimlerinde dersinizi verdi.İlk seçimlerdede verecek.
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saddi maddi

CHP li 10 satılık herifle kurulan. mayasına kafirlik karışmış İP mi ders verecek. Çok komiksiniz.
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