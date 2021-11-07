Meral Akşener’e 'Lütfü Türkkan' çağrısı: 'Bütün şehitlerin bacısı benim' desin!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı (BBP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuda söylediği “ben sizin bacınızım” sözünü hatırlatarak çağrıda bulundu.

Yardımcıoğlu yaptığı paylaşımda, “Teklifim şudur; Meral Akşener çıksın, bütün şehitlerin bacısı benim desin de görelim. Bu iş, öyle sarayı basarız demeye benzemez...” ifadelerini kullandı.

“İti hangi kapıya bağlarsan bağla ittir”

BBP Lideri Mustafa Destici İYİ Parti'li Türkkan için “İti hangi kapıya bağlarsan bağla ittir” demişti.

Destici, şehit yakınına küfür eden Türkkan'a, "Bir partinin grup Başkanvekili olmuş ama adam köpek. Köpeği nereye koyarsan koy köpektir. İti hangi kapıya bağlarsan bağla ittir. Yani başka bir kapıya bağladın diye o uysal bir hayvan olmaz. Onun için köpekler köpekliğini yapmaya devam edecek. Ama hak ettiğini de alacak. Hiç kimse yaptıklarının yanına kar kalacağını zannetmesin." sözleriyle tepki göstermişti.