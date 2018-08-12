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Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!

İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa seçilen Meral Akşener'in MHP'ye yönelik kullandığı 'İsviçre çakısı' benzetmesine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan cevap geldi. Akşener'e, 'Yavaş ol bakalım!' diyen Yalçın, "MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir" ifadesini kullandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:42
Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!

İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Meral Akşener, kurultaydaki konuşmasında MHP'yi de eleştirip, "İYİ Parti, AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir. Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bugünlere geldi" dedi.

Konuşmasında seçim sonuçlarına da değinen Akşener, "Her türlü engelleme çabasına, imha gayretine rağmen, İYİ Parti, ayağını sağlam basıp, dimdik duracağı bir alan kazanmıştır. Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü arttıran %10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız" diye konuştu.

'İSVİÇRE ÇAKISI DEĞİL, TÜRK'ÜN EGEMENLİK KILICI'

Akşener'in MHP'yi eleştirilerine partinin genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın cevap verdi.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin çakıya benzetilmesine gelince... İşte orada Meral Akşener'e, "Yavaş ol bakalım!" demek icap etmektedir. MHP İsviçre çakısı değildir ama Türk'ün egemenlik kılıcını temsil etmektedir. O kılıç hem adalet dağıtır hem de bozguncuların, fesat ve fitne çıkaranların, tefrika yaratanların boynunu vurur. MHP'nin her işe yaradığı doğrudur çünkü MHP büyük bir liyakat ve ehliyetle milletin vicdanını, sağduyusunu temsil etmektedir."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:42
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Semih Yalçın
  4. MHP
  5. iyi parti

YORUM YAZ

  • kendine bi baksankendine bi baksan2 sa önce
    Isvicre cakisi olan tam Meral dede. Partisinden ayrilip ayrilip devamli kampta
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