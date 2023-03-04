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Gündem Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar
Gündem

Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar

Fatih Portakal'dan Altılı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'aday olması' çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 21:36:00 -
Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar

Fatih Portakal, zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'aday olması' çağrısı yaptı.

Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı adaylık çağrısına vurgu yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti “Akşener’in cumhurbaşkanlığına adaylığını koymasının gündemlerinde olmadığını söylüyor! Başka bir partiden izin almadan 2 ismi söyleme cesaretini kameralar önünde gösteriyorsanız, aday olma cesaretini de kanımca göstermelisiniz. Seçmeniniz bunu bekler sizden."

İşte Portakal'ın o tweeti:


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