Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi

İYİ Parti’nin “Cumhurbaşkanı, yardımcı ya da yardımcılarına, parlamenter sistemle uyumlu olarak bazı yürütme yetkilerini devretsin" önerisinin diğer partiler tarafından kabul görmediğini belirten Habertürk yazarı Kübra Par, altılı masanın, mesele burada düğümlenince geçiş süreci yol haritasını açıklamayı aday belirleme sürecine bıraktığına dikkat çekti. Par, yazısında özetle şunları kaydetti:

"İYİ Parti’nin önerisi ne?

“Cumhurbaşkanı, yardımcı ya da yardımcılarına, parlamenter sistemle uyumlu olarak bazı yürütme yetkilerini devredebilir. Fakat siyasi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı’nın kararlarına müdahil olma ya da veto etme gibi yetkileri olmasın. Genel Başkanlar başkan yardımcısı olabilir ama Cumhurbaşkanı onlara gerektiğinde danışsın, konuşsun, nihai kararı kendisi versin. Karar alma sürecinde çok başlılık olmasın” diyorlar.

İYİ Parti’nin bu önerisini de diğer partiler kabul etmiyor.

Mesele burada düğümlenince geçiş süreci yol haritasını açıklamayı aday belirleme sürecine bırakmışlar."