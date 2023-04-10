Meral Akşener'e büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Kamuoyu araştırmalarının, İYİ Parti'nin hızla eridiğini ve baraj altı kalma riski taşıdığı iddialarını desteklediğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Üç beş ay öncesine kadar yüzde 20'lerde gösterilen, yüzde 14 bandında dolandığına ilişkin ise bağımsız kamuoyu araştırmalarına sahip olan İYİ Parti'nin, 14 Mayıs'ta barajın altında kalması herhalde Türk siyasi tarihine Titanik vakası olarak geçer. İYİ Parti barajı aşmayı başarsa bile kimse Meral Akşener'i dümende tutmaz. Akşener, masadan ayrıldığı gün ifade ettiği 'Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız' sözlerinde haklı çıktı. Tarih yazamadı ama tarih olmayı başardı. Ve bu trajik sonucu tarih kendisine 14 Mayıs akşamı tebliğ edecek" ifadelerini kullandı.

Tayiz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Devşirme siyasetin hınk deyicisi olmayacağım" sözleriyle masadan ayrılış gerekçelerini anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "artık bu masa millet iradesini temsil etmiyor. İYİ Parti tarih yazacak" diyerek yollarını ayırıyordu.

Partisinin Genel İdare Kurulu başta olmak üzere tüm yetkili kurulları Meral Akşener'i destekleyerek kendisinin arkasında durdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyasette kartların yeniden karılmaya başladığı saatlerde, Meral Akşener'in bu sözlerinin üzerinden daha 24 saat bile geçmeden, nasıl olduysa koskoca bir partinin genel başkanı, Genel İdare Kurulu ve diğer yetkili kurulları panik halinde geri vites yaptı. Akşener, şaşırtıcı biçimde sözlerini yutarak masaya geri döndü.

Hem ne geri dönüş! Bir siyasi parti lideri, kendisini bu kadar rezil rüsva edemezdi. Kılıçdaroğlu'na teslim bir şekilde, Akşener önüne gelen her kararı imzalamaya başladı.

İşte İYİ Parti o gün, o saat bitti.

İnandırıcılığını kaybeden kişi her şeyini kaybeder. Bu siyasetin şaşmaz kuralıdır. Meral Akşener, aldığı karara 24 saat sahip çıkamayınca bütün büyüsünü kaybetti. Makyajı dökülmeye başladı. İYİ Parti de hızlı irtifa kaybetme sürecine girdi.

Partinin ağır topları tek tek bu kararı eleştirerek yollarını İYİ Parti'den ayırmaya başladı. Kimi istifa etti, kimi görev almayarak kenara çekildi. İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun şu sözleri, partisinin seçmen tabanında şok etkisi yarattı: "Altılı masayı, bölücülüğün pazarlık masası haline getirdiler. Evlatlarımızın katilleriyle işbirliği yapıyorlar. Altılı masa, Kılıçdaroğlu'nu onay makamına dönüşmüştür..."

Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasından sonra İYİ Parti'de sular durulmadı. İstifa üzerine istifalar yaşanmaya başladı. Meral Akşener'e son darbe kendi danışmanı Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, milletvekilliğinden feragat ettiğini duyurarak partisinin oylarının barajın altına indiğini açıkladı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu çıkış, irtifa kaybeden İYİ Parti'nin seçmen desteğine büyük bir darbe daha vurdu.

Kamuoyu araştırmaları, İYİ Parti'nin hızla eridiğini ve baraj altı kalma riski taşıdığı iddialarını destekliyor. Üç beş ay öncesine kadar yüzde 20'lerde gösterilen, yüzde 14 bandında dolandığına ilişkin ise bağımsız kamuoyu araştırmalarına sahip olan İYİ Parti'nin, 14 Mayıs'ta barajın altında kalması herhalde Türk siyasi tarihine Titanik vakası olarak geçer. İYİ Parti barajı aşmayı başarsa bile kimse Meral Akşener'i dümende tutmaz. Akşener, masadan ayrıldığı gün ifade ettiği "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" sözlerinde haklı çıktı. Tarih yazamadı ama tarih olmayı başardı. Ve bu trajik sonucu tarih kendisine 14 Mayıs akşamı tebliğ edecek!"