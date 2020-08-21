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Siyaset Meral Akşener’den ‘sosyalizm’ açıklaması! ‘Ben 16 yaşımdan beri…’
Siyaset

Meral Akşener’den ‘sosyalizm’ açıklaması! ‘Ben 16 yaşımdan beri…’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ülkücü esnaf arasındaki ‘sosyalizm’ diyaloğu gündemde yayıldı. Esnafa cevap veren Akşener, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:14:00 -
Meral Akşener’den ‘sosyalizm’ açıklaması! ‘Ben 16 yaşımdan beri…’

Her fırsatta hükümeti hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer ‘sosyalizm’ sohbetiyle gündem olmaya çalıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti.

Meral Akşener ile 1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu belirten esnaf arasındaki 'sosyalizm' sohbeti Türkiye gündemine geldi.

Akşener’in hoşuna gitmiş

"Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm" diye çıkış yapan ülkücü esnafa Akşener şu şekilde cevap verdi:

Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım" sözleriyle cevap veren Akşener, ‘sınıfsal bakmak şu; bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti, herkese anlatacağım

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