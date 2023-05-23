Meral Akşener'den, şoke eden itiraflar

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala Millet İttifakı'nın paydaşlarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında itiraf dolu sözler sarf etti. Akşener, Erzurum'da İmamoğlu'nun gösterisinde yaşadığı olayların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanacağına inandığı söyledi. HDP ve PKK ilişkisine de değinen Akşener, "HDP'lilere oy verenlerin arasında PKK'lılar var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını söylediği İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçimler öncesinde Erzurum'da korsan miting düzenlemişti. İmamoğlu’nun otobüsüne taş atılması sonrasında muhalefet kanadı 'mağdur' algısı oluşturmaya çalışmıştı. İmamoğlu'nun otobüsüne taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıkmıştı. Daha sonra yapılan incelemelerde Akif K.'nın FETÖ’den işlem gördüğü belirlenmişti.

"Kılıçdaroğlu'nun 1. turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim"

İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadıkları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanacağını sandığını belirten Akşener, "Bir bahane uydurmuyorum. Erzurum'dan sonra ben sayın Kılıçdaroğlu'nun 1. turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim." diye konuştu.

"Halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim"

PKK'nin meclisteki uzantısı olan HDP ile yaptıkları ittifaka da değinen Akşener, "HDP’nin masada olduğuna dair bu kadar büyük bir iddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim."

dedi.

Kürtlerin tamamı PKK’lı değildir."

Sözlerinin devamında HDP'ye oy verenler arasında PKK'lıların da olduğunu söyleyen Akşener, "Kürtlerin tamamı PKK’lı değildir." ifadelerini kullandı.

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