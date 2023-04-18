Meral Akşener'den skandal hamle! Sapkınlar bayram edecek

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinin 112. maddesinde “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” denildiğine dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, "İktidar olma ve ülkeyi yönetme iddiasındaki masanın kurucu ortağının 'cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçme' sözünü vermesi; LGBT örgütlerinin ve eşcinsellerin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede altına sığındıkları o büyük şemsiyenin Türkiye’de de açılmak istendiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İYİ Parti’nin ‘cinsel yönelim’ vaadi: LGBT’nin sınırlarını da aşıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Partiler seçim beyannamelerini yayınlamaya başladılar. İş başına gelirlerse memleketin hayrına neler yapacaklarını açıklıyorlar. İktidar da muhalefet de sorunları, eksikleri görüp her alanda bugünden daha iyi Türkiye sözünü veriyorlar. “Neye göre daha iyi?” sorusunun yanıtları ise partilere göre değişiyor.

Bu zamana dek AK Parti, Yeşil Sol ve İYİ Parti beyannamelerini açıkladı.

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HDP’den devşirilen Yeşil Sol iktidara gelir ya da iktidar ortağı olursa; özerklik, terörle mücadele operasyonlarının durdurulması ve Suriye’den çekilme sözlerini verdi.

AK Parti ise Türkiye Yüzyılı başlıklı beyannamesinde teknolojik atılımlar, ekonomik kalkınma planları ve devasa yatırımların yanı sıra; gençler, kadınlar, aile, eğitim ve kültür başlıklarında sözler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı beyannamenin en dikkat çeken kısmı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik destek ve evliliği teşvik edici paketlerdi.

Bu yazının konusu ise İYİ Parti’nin önceki gün duyurduğu seçim beyannamesi olacak. Meral Akşener’in ana hatlarıyla ilan ettiği beyanname 3 bin maddeden oluşuyor. İYİ Parti seçim vaadi değil de sil baştan Türkiye sözü veriyor. Adalet, kadın hakları ve eğitim başlıklarının öne çıktığı beyannamede, Türkiye’yi çok tehlikeli bir döneme sokmanın sözü de veriliyor.

Akşener’in partisi 14 Mayıs beyannamesinin 112. maddesinde “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” deniliyor. Madde ilginç bir şekilde “Kadına Yönelik Şiddet” bölümünün sonuna konulmuş.

İktidar olma ve ülkeyi yönetme iddiasındaki masanın kurucu ortağının “cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçme” sözünü vermesi; LGBT örgütlerinin ve eşcinsellerin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede altına sığındıkları o büyük şemsiyenin Türkiye’de de açılmak istendiği anlamına geliyor.

Verilen sözün dayanağı da zaten Avrupa Birliği. Cinsel yönelimin önünü açmayı taahhüt eden maddenin altının nasıl doldurulacağını anlamak için Avrupa Konseyi’nin 2011 yılında yayımladığı “Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı raporuna bakmak gerekiyor.

Raporu dileyenler başlığıyla aratıp inceleyebilirler.

Avrupa Konseyi standartlarında cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele taahhüdü raporunda yer alan bazı maddeler şöyle:

* Eşcinsel evliliklerin önündeki engellerin kaldırılması ve yasallaşması,

* Eşcinsellerin farklı yöntemlerle çocuk sahibi olması veya evlat edinmesi,

* Kamuda ve özel sektörde eşcinsel istihdam zorunluluğu,

* Eğitim müfredatının eşcinsel eğilimleri normalleştirecek ve destekleyecek şekilde düzenlenmesi,

* Farklı cinsel yönelimi olan çocuklara gerekli bilgi, koruma ve desteğin temin edilmesi,

* Sağlık hizmetlerinde lezbiyen, gey, biseksüel ve transların özel ihtiyaçlarının dikkate alınması,

* Gençler ve çocuklar dâhil; lezbiyen, gey, biseksüel ve transların karşı karşıya kaldığı evsizlik risklerine karşı barınma ihtiyaçlarının giderilmesi.

Birileri “bu maddeler İYİ Parti beyannamesinde geçmiyor” diyecektir. Evet geçmiyor. Ancak; “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” sözünü vermek yetiyor.

Böylesine çok amaçlı, kapsayıcı ve sınırları olmayan “hakların” sözü ancak; uluslararası düzeyde temel dayanaklara dayanılarak verilebilir. Bunu herkes gayet iyi biliyor. Yani, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı, üye devletlere sunduğu ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde uygulanan eşcinsel yaşam kültürünü inşa eden bu rapor bugün İYİ Parti’nin seçim vaadi olarak önümüze gelmiş durumda.

HDP’nin ve PKK’nın bölünmeyi istemesi, Türkiye sınırları içinde ayrı bir devlet kurma girişimi kadar tehlikeli bir vaat bu. Çünkü bir “sınırı” yok. Milliyetçi kodlarla kurulan ve masasında muhafazakâr ve merkez sağ kökenli üç parti olan İYİ Parti, kimlere neyin sözünü verdiğinin farkında mı acaba?

Cinsel yönelim kavramı, LGBT ideolojisinde “cinsel sınırsızlığa” karşılık geliyor. Öyle ki kimi LGBT aktivistleri pedofili gibi bir sapkınlığı bile “cinsel yönelim” olarak adlandırıyor. Yani normal, sağlıklı olan herkesle “eşit” tutuyor. Cinsel sınırsızlık üzerinden hayvanı, insanı, çocuğu, hemcinsini cinsel anlamda arzulamanın ne kadar hastalıklı olacağından ziyade “cinsel yönelim” diyerek normalleştirme çabası LGBT ideolojisinin en temel yapıtaşlarından. O halde sorgulamamız gereken mesele şu: En temel ve en doğal insan haklarımızı, sınırlarını sınırsızlık üzerinden kurgulayan bu ideolojiye; “İYİ Parti’nin hatrına” kurban mı edeceğiz?"