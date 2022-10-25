Meral Akşener'den masa devirecek açıklama! 'CHP'yi destekleyenlere bir şımarıklık çöktü'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Halk TV canlı yayınına katılarak İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı.

Akşener, “AK Parti’den İYİ Parti’ye başka geçişler olacak mı?” sorusuna “Bakcez duruma, olma mı?” diye cevap verdi.

"Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü elinde tutuyordu, ancak son zamanlarda bu üstünlüğün Cumhur İttifakı'na geçtiği belirtiliyor, yorumunuz ne olur?" sorusunu da yanıtlayan Akşener, şunları dile getirdi:

"Doğrudur, algı üzerinden baktığınız zaman algılar, olgular bunları sağlar. Şöyle de bir şey oldu, bunu dürüstçe konuşalım, muhalefetin sistemi içerisinden yol yürüyen kanaat önderleri var, insanlar var, akademisyenler var, pek çok kişi var. Aklı fikri çalışan kişiler var ve bu masanın etrafındaki kişilere de fikirlerini görüşlerini bildiriyorlar. Bu da güzel. Şimdi bir anda 'Biz aldık, aldı bitti'ye düştü iş. O zaman bir resim çıktı ortaya. Burada dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum, herkes üzerine alınıyor. Herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü, siyasilere değil ama genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Birçok insan var bunun içinde, sesleri de var. Hepimiz izliyoruz onları zaman zaman etkileniyoruz. Mesela çok ilginç bir şey çıktı, 'sağcılar' diye bir kavram çıktı. 'O masada biz bulunalım, iktidarı kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin.' 'Solcular ve sağcılar' diye bir şey çıktı, o muhtemelen pek çok insanı etkiledi. Bir arkadaş ipin ucunu o kadar kaçırdı ki bizim partimizin il ve ilçe teşkilatlarının kiralarını CHP'nin ödediğini söyledi. Abim aradı beni köyden 80 küsur yaşında, dedi ki, 'Meral, benim babadan kalma bir tarla var onu satacağım, göndereceğim, Kemal Bey'e borcunu öde.' Böyle bir şey yok, bu insanları etkiler. Dolayısıyla burada ipin ucu kaçtı."