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Siyaset Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a ilk tepki!
Siyaset

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a ilk tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:28:00 - 2021-11-08 17:37:50
Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a ilk tepki!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek ağır bir küfür etmişti.. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Bugün saat 14.00'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve seçildiği ve aday olmadan önce de Akşener'den olumlu yanıt aldığı belirtildi.

'Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil"

NTV'nin haberine göre; toplantıya katılan Meral Akşener'den konuyla ilgili ilk tepki geldi. Akşener, ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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