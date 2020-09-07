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Gündem Meral Akşener'den 'İdam' sorusuna AB'li cevap
Gündem

Meral Akşener'den 'İdam' sorusuna AB'li cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'İdam ister misiniz?' sorusuna "Biz Avrupa Birliği’nden vaz mı geçiyoruz” diyerek dikkat çeken bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:31:00 -
Meral Akşener'den 'İdam' sorusuna AB'li cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde idam yasasını tekrar gündeme getirdi. Konu Türkiye gündeminde tartışılmaya başlanırken, CHP bu duruma şimdilik sessiz kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise FOX TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın programında bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"idam ister misiniz?"

Akşener, Küçükkaya'nın "idam ister misiniz?" sorusuna “Biz Avrupa Birliği’nden vaz mı geçiyoruz” yorumunu yaparak "Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçtik. Brexit'ten sonra Trexit mi yapacağız. Bu konunun gündeme getirilmesi demek, Avrupa Birliği'ni girebilmek için çıkarttıysak yani bu noktada geri getirmek istiyorsak sebebini söylemek zorundalar." sözleriyle cevap verdi.

"Önceden bakış açım getirilsin yönündeydi"

Emine Bulut cinayeti sonrası "Bu yasa getirilsin ben şahsi olarak destek vereceğim" dediğini ifade eden Akşener, "Fakat bunu sürekli problemli alanlarda Türkiye'de ekonomik olarak işler kötüye gittiğinde bu söylem ortaya çıkıyor. Ama benim söylemek istediğim daha vahim bir iş. Biz Avrupa Birliği'nden çıkmak mı istiyoruz kardeşim?" ifadelerini kullandı.

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