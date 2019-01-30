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Meral Akşener'den flaş karar! 2 kritik yeri AK Parti ve MHP'ye bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün" açıklamasını yaptı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
Meral Akşener'den flaş karar! 2 kritik yeri AK Parti ve MHP'ye bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde aday çıkarmama kararı aldı. Kararı AK Parti ve MHP'ye çağrı yaparak duyuran Akşener, "Oturun, anlaşın tek adaya düşürün. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yılı dolayısıyla düzenlenen konferans öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

2 kritik yeri AK Parti ve MHP'ye bıraktı

Akşener, Iğdır ve Ahlat'tan aday çıkarmayacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı aday çıkardığını anımsattı.

Akşener, şunları söyledi:

"Iğdır sınır şehrimiz. Ahlat Osmanlı devletinden itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum, oturun, anlaşın tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500'e yakın oyumuz var. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı. Ahlat'ta MHP'den belediye başkanı seçilmiş daha sonra AK Parti'ye geçmiş Mümtaz Bey var. Orada da 745 oyumuz, aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Bey'in seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları beka konusunda çok samimiyseler Iğdır ile ilgili tedbir almalılar"

Binali Yıldırım'ın istifası

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifasının gündemde olduğuna ilişkin bir soruya Akşener, şu yanıtı verdi:

"Çok doğru bir davranış sergiledi. Sayın Yıldırım çok tecrübeli bir arkadaşımız ve çok önemli görevler üstlendi. Dolayısıyla yeni yetme bir görüntü içinde çemkirilmesi hep onun üzerinden incitilmesini ben kaldıramayacağını, buna uygun bir adım atacağına inandığımı söylemiştim. O hareketi yaptı. Gerçekten kendisine teşekkür ederiz. Çünkü olmazdı. Bu sağduyuyu gösterdiği için İYİ Parti'nin bu konuda incitmeyen ama doğruyu ortaya koyan tavrını değerlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda rahatlamış oldu"

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
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