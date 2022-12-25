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Siyaset Meral Akşener'den flaş adaylık açıklaması! 'Elbette bu olacak'
Siyaset

Meral Akşener'den flaş adaylık açıklaması! 'Elbette bu olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz birinci parti olarak Başbakan Meral olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:27:00 - 2022-12-25 16:08:19
Meral Akşener'den flaş adaylık açıklaması! 'Elbette bu olacak'

Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz birinci parti olarak Başbakan Meral olacak." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

"Elbette başbakan Meral olacak"

Akşener, alandakilerin "Başbakan Meral" sloganları üzerine, "Elbette başbakan Meral olacak. Onunla, bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olacak. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz, sonra da İYİ Partinin Genel Başkanı Meral, başbakan olacak." dedi.

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Yorumlar

Aydın

Kafayı yemiş

Bal

Ayak altında paspas olursun ancak...
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