Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefon göndermesi vardı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit haberinin ardından İyi Parti Lideri Akşener ile yaptığı telefon görüşmesine değinmiş ve ''Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum.'' ifadesini kullanmıştı.

Özel'e telefon görüşmesi üzerinden yüklendi

Bu sözlere sert çıkan Akşener, "PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur." dedi.

Sözlerine devam eden Akşener, daha sonra CHP ve DEM Parti arasındaki ittifak sürecine değindi.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini bir kez daha vurgulayan Akşener, İyi Parti'nin ittifak teklifini kabul etmemesinin bazı şeyleri ortaya çıkardığını belirtti.

CHP'ye verdi veriştirdi: DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri

"Hani her konuda biz suçluyduk?" diyen Akşener, CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma' çağrısı yaptı.

"Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri." ifadelerini kullanan Akşener'in, konuyla ilgili sözleri şöyle:

"İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri."

"Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz"

Meral Akşener'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçik'imizi daha teröre şehit verdik. 9 kahramanımız Pençe Kilit Harekâtı’nda vatanımızı terör örgütüne karşı savunurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Şehitler ölmez, bu vatan bölünemez, bölmeye kalkan görür gününü. Unutmayalım ki bugün bu salonlarda güven içerisinde konuşabiliyorsak, evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu bu millet bu memleket için göğsünü siper eden nice vatan evladına borçludur. Biz bugün fedailerimiz için acılarımızı yüreğimize basacağız düşmanı güldürmeyeceğiz, biz bugün acımızı içimizde söndürecek birliğimizden geçit vermeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile andımız olsun ki biz bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz. Mehmetçiklerimiz sahada amansız bir mücadele vermeye devam ediyor, aklımız fikrimiz yüreğimiz onlarla, ayakları taşa değmesin, attıkları boşa gitmesin, Rabbim onları korusun, acılarını göstermesin. Allah her birinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olsun.

"Her büyük terör hadisesinden sonra ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı aramışımdır"

Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, ben her büyük terör hadisesinden sonra her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı'nı bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de her şeyi iptal edip hem kendilerini arayıp yani 3 bakanı arayıp, hep aramış bilgi almışımdır. Bu defa da aynını yaptık.

"Bildiri savaşı çıktı"

Anlayamadığım bir biçimde bu defa çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Dışişleri Bakanı'nı, Sayın Milli Savunma Bakanı'nı aramamı, mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi ama Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri döndüler, bilgi verdiler, öğrendim, arkadaşlarıma bunu aktardım. Ben milletvekili değilim Meclis tutumumuz bir tutum aldı. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın ve Sayın Usta’nın organizasyonunda biz Meclis'in ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK’lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK’lılar herhalde bu birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti’ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK’lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.

"İlginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi"

Benzer bir Meclis bildirisini, DEM’in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan. Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İyi Parti miydi?