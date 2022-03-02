Meral Akşener'den beyin yakan açıklama: Doğu Akdeniz'de neden gaz aramıyoruz

"Bizim Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyen CHP ile ittifak yaparak ülkeyi yönetmeye talip olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akılalmaz bir açıklamada bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Akdeniz'de herkesin gaz ararken Türkiye'nin aramadığı yalanını ortaya attı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam ederken Akşener, bunun aksini iddia etti ve "Akdeniz’de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki hamlelerinden bihaber olan Akşener'in bu sözleri "Uyan da balığa gidelim", "Bunlar mı ülke yönetecek", "Orada ne işimiz var diyen de kendi ittifakıydı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu da çark etmişti

Daha önce "Bizim ne işimiz var Doğu Akdeniz'de?" diyerek vizyonsuzluğunu ortaya koyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin arama faliyetlerinin sonuç vermesinin ardından çark etmişti.

Doğu Akdeniz'de çıkan gazı Türkiye'ye getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz?'' demişti.