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Gündem Meral Akşener'den açıklama: Kılıçdaroğlu kabul ederse...
Gündem

Meral Akşener'den açıklama: Kılıçdaroğlu kabul ederse...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' dayatması sonrası Altılı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Sevilay Yılman'a masadan kalkmadığını, kaldırıldığını söyleyerek "Eğer masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin bu talebine 'Olur' derse, hiç sektirmeden, gurur yapmadan masaya dönerim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:42:00 -
Meral Akşener'den açıklama: Kılıçdaroğlu kabul ederse...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını reddederek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldı.

Yaşananların ardından Akşener, konuyla ilgili Gazeteci Sevilay Yılman'a konuştu.

Yılman'ın aktardığına göre Akşener, "Ben kişisel çıkarlarım ya da kendi ikbalim ya da partimin ikbali için kimseyle pazarlık yapmadım. Öyle bir şeyi düşünüyorlarsa gelsinler evimi taşlasınlar. Ben milletin isteğinin yerine getirilmesi için bir tavır koydum. Biz bu seçimi almalıyız dedim. Almak için de tüm anketlerde çıkan iki ismi koydum. Kendi ismimi, kendi partimden birini koymadım. Biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş. Bu iki isim de CHP mensubu belediye başkanları. Bu seçimi almalıysak bu iki isimden biriyle yola çıkmalıyız dedim. Bu benim değil milletin, vatandaşın isteğiydi. Bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Ve bu iki isim CHP'li... Ben şu ya da bu demedim, ikisinden biri dedim. Sen seç Kemal Bey dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Ve aynı noktadayım. Ben masadan kalkmadım, kaldırıldım. Ama eğer masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin bu talebine 'Olur' derse, hiç sektirmeden, gurur yapmadan geri dönerim. O son toplantıdan çıktığım ana hiçbir şey olmamış gibi geri dönerim." dedi.

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