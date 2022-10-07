Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok sıkı bir sigara tiryakisi olduğu ortaya çıktı.

Meral Akşener özel hayatıyla ilgili ilk kez tüyolar verdi. Kayınvalidesiyle aynı evde yaşaması ve torununa olan düşkünlüğüyle bilinen Akşener, günde 2.5 paket sigara içen bir tiryaki olduğunu itiraf etti. Sigarayı yakın zamanda bıraktığını anlatan Akşener, ünlü bir diyetisyenle çalışarak 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düştüğünü açıkladı.