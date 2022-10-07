  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Gündem

Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok sıkı bir sigara tiryakisi olduğu ortaya çıktı. Akşener, günde 2.5 paket sigara içen bir tiryaki olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 14:37:00 -
Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok sıkı bir sigara tiryakisi olduğu ortaya çıktı.

Meral Akşener özel hayatıyla ilgili ilk kez tüyolar verdi. Kayınvalidesiyle aynı evde yaşaması ve torununa olan düşkünlüğüyle bilinen Akşener, günde 2.5 paket sigara içen bir tiryaki olduğunu itiraf etti. Sigarayı yakın zamanda bıraktığını anlatan Akşener, ünlü bir diyetisyenle çalışarak 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düştüğünü açıkladı. 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23