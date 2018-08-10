Meral Akşener: Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetin yanındayız

İYİ Parti, ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı bir işberliği teklifinde bulundu.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz" denildi.

Ancak Akşener,il başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada küstahça bir açıklama yaparak; "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.