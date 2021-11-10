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Siyaset Meral Akşener tezgahını kurdu! Artık her yöne oynuyor
Siyaset

Meral Akşener tezgahını kurdu! Artık her yöne oynuyor

Siyasi arenada umduğunu bulamayan Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti, her kesime gül dağıtmaya başladı. Caddelere bilboardlara asılan İYİ Parti afişlerinde her siyasi görüşten siyasi figüre yer verildiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:46:00 - 2021-11-10 11:49:36
Meral Akşener tezgahını kurdu! Artık her yöne oynuyor

 yeniakit.com.tr 

Diğer siyasi partilerden istifa edenlerle toplama bir parti kuran Meral Akşener, siyasette umduğunu bulamadı.

Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan ancak partisine solcusundan sağcısına her siyasi görüşten adam sıkıştıran Akşener sandıkta çakılırken, CHP'nin vekil transferi ile Meclis'e girebilmişti.

Öte yandan bir çok yönde HDP ile yolları buluşan partide yaşanan peş peşe skandallar da Akşener'i iyice dibe çekti. Son olarak Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına sin kaflı ağır küfür etmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ne ararsan var

2023 seçimi öncesi içerisinde düştüğü bataklıktan kurtulmaya çalışan Akşener, artık toplumun her kesimine oynayama başladı.

Caddelerdeki bilboardlara asılan İYİ Parti afişlerinde Mustafa Kemal'den Fatih Sultan Mehmet'e, Erbakan'dan, Adnan Menderes'e, Süleyman Demirel'den Ecevit'e tüm siyasi figürlere yer verildiği görüldü. Öte yandan 'adalet' vurgusu yapılarak "Ömer'in Yolu" sloganıyla Hz. Ömer'e de atıfta bulunuldu.

Akşener'in toplama partisi gibi bazısı birbiriyle tamamen zıt siyasi görüşten isimleri reklam yüzü olarka kullanması partinin içinde düştüğü fikir bunalımını gözler önüne serdi. HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia edip, kapalı kapılar ardında 'Millet İttifakı' çatısı altında terör partisiyle iş tutan CHP'nin koltuk değnekliğini yapan İYİ Parti'nin ne kadar daha devam edeceği merak konusu oldu.

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Yorumlar

basi ayri k.ci ayri oynuyor bu kufurbaz abidik-gubidikci kripto millet dusmanlarinda

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Antikemalist Akpartili

M.Kemal paşa 17 Şubat 1923’te Izmir Iktisat Kongresi Açış Nutkunda FATİH ve Osmanlı hakkında şöyle diyor:“Millet hayati gerekleriyle uğraşmaktan yasaklanmış olarak diyar diyar dolaştırılıyor ve bu yeni diyarlar halkı, birçok ayrıcalıklara sahip olarak çalışılıyordu. Yani FATİHler, ana unsuru peşine takarak kılıçla fetihler yaparken, kılıç sallarken zaptolunan memleket halkı kazandıkları ayrıcalıklarla sabana yapışıyorlar; toprak üzerinde çalışıyorlardı. Arkadaşlar, kılıç ile fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Nitekim OSMANLI saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler; bizim milletimiz de böyle FATİHLERİN ARKSAINDA SERSERİLİK ETMİŞ ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara yenilmiştir" Kemal paşa hayatta olsaydı, Fatih ile aynı karede yer almasını kendisine hakaret saymaz mıydı bu durumda???
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