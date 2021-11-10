Meral Akşener tezgahını kurdu! Artık her yöne oynuyor

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Diğer siyasi partilerden istifa edenlerle toplama bir parti kuran Meral Akşener, siyasette umduğunu bulamadı.

Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan ancak partisine solcusundan sağcısına her siyasi görüşten adam sıkıştıran Akşener sandıkta çakılırken, CHP'nin vekil transferi ile Meclis'e girebilmişti.

Öte yandan bir çok yönde HDP ile yolları buluşan partide yaşanan peş peşe skandallar da Akşener'i iyice dibe çekti. Son olarak Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına sin kaflı ağır küfür etmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ne ararsan var

2023 seçimi öncesi içerisinde düştüğü bataklıktan kurtulmaya çalışan Akşener, artık toplumun her kesimine oynayama başladı.

Caddelerdeki bilboardlara asılan İYİ Parti afişlerinde Mustafa Kemal'den Fatih Sultan Mehmet'e, Erbakan'dan, Adnan Menderes'e, Süleyman Demirel'den Ecevit'e tüm siyasi figürlere yer verildiği görüldü. Öte yandan 'adalet' vurgusu yapılarak "Ömer'in Yolu" sloganıyla Hz. Ömer'e de atıfta bulunuldu.

Akşener'in toplama partisi gibi bazısı birbiriyle tamamen zıt siyasi görüşten isimleri reklam yüzü olarka kullanması partinin içinde düştüğü fikir bunalımını gözler önüne serdi. HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia edip, kapalı kapılar ardında 'Millet İttifakı' çatısı altında terör partisiyle iş tutan CHP'nin koltuk değnekliğini yapan İYİ Parti'nin ne kadar daha devam edeceği merak konusu oldu.