Meral Akşener 'Su içerken dikkat edin' dedi! Melih Gökçek'in Mansur Yavaş paylaşımı olay oldu Viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklamasının ardından Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in mevcut Başkan Mansur Yavaş'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastane çıkışı basın mensuplarına yaptığı "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklamasının ardından Gökçek, Twitter hesabından Mansur Yavaş'la ilgili açıklamada bulundu. Taburcu olan Meral Akşener'den ilk açıklama 'Yavaş sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et' diyen Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı. "Sn. Yavaş. Sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et. Yarın sen de hastaneye düşersen, tam dile düşersin. Tavsiyem, Ankaralılar banyo yaparken ağzınıza su kaçırmayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın, mümkünse kolonya kullanın. Siz de sn. Yavaş."

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