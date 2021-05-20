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Siyaset Meral Akşener Rize'de azarladığı vatandaşlara şimdi de hakaret etti!
Siyaset

Meral Akşener Rize'de azarladığı vatandaşlara şimdi de hakaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzetmesinden dolayı Rize'de protestoyla karşılaşan ve vatandaşları azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşların tepkisini provokatörlük olarak değerlendirip 'çirkinlik' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:35:00 -
Meral Akşener Rize'de azarladığı vatandaşlara şimdi de hakaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin, "Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı." dedi.

Rize ziyaretinin ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Akşener'i partililer çiçeklerle karşıladı.

Akşener 'provokatörlük' dedi

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizdere ve Çayeli'nde kendisini protesto eden vatandaşların provokatörler olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Eskişehir'de ne konuştuysa Rize'de de aynı şeyleri söylediğini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum."

Akşener, kadınların, köylülerin hak aramasının üstünü örttürmeyeceklerini ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Vatandaş

Sayın Meral hanım size hiç oy vermedim.ama size bu yapılan beni dâhi üzdü.
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ASIL PROVEKOTÖR VE PROKATIV MERAL AKSENER DENEN FETÖCÜ VE TERÖRLE ÌSBÌRLÌGÌ YAPAN GENE MERAL AKSENER

TERÖRÍST AGZIYLA KONUSARAK ÌSTÌYORKÌ RECEP TAYYÌP ERDOGAN DA BANA SALDIRSIN VE BENÌM DE OYLARIM ARTSIN DÜSÜNCESÌYLE HER ZAMAN YAPTIGI BÌR ÌS ÇÜNKÌ ÜST AKILIN BUNA VERMÌS OLDUGU EMÌR DOGRULTUSUNDA YAPMAKTADIR 
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