Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ve Eldivan ilçeleri ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Akşener, koronavirüs salgını sürecinden ne kadar etkilendiklerini sordu.

Akşener, Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan, ilçede işlerinin iyi olduğu, işsizlik sorunu olmadığı yanıtını aldı.

Akşener, 20 Ocak 2020'den beri, salgından önce ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirterek "Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, sadece esnafı konuşuyoruz...Genellikle biz pandemiden sonra dert dinlemeye başladık. Çünkü pandemi, insanları eve çekti. Dolayısıyla esnaf zora girdi" dedi.

Esnaftan Akşener'e ittifak tepkisi: Siz HDP ile bir oldunuz

Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaf İsa Soydaş, "Bizim istediğimiz şu, bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha iyi bir parti olacaktınız" diyerek Akşener'e tepki gösterdi.

Akşener: Ulan ben kimim bir karar verin artık

Akşener ise söz konusu tepkiye, "Meral Akşener'e o kadar çok şey denildi ki... Akşener'e 'FETÖ'cü' denildi, en son 'PKK'lı' denildi. Bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'eski İçişleri Bakanı bu da faili meçhulcü' deniliyor. Ulan ben kimim, bir karar verin artık. Benim kim olduğuma bir karar verin." diyerek yanıt verdi.

"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin"

"PKK ile iş tuttuysam Allah belamı versin" diyen Akşener, sözlerinin devamında ise, "Hayatında PKK'ya taş atmamış adamlar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıydım. Şunu söyleyeyim, PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin" ifadelerini kullandı.