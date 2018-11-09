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Meral Akşener: Onun bizi tercih etmesini çok isterim

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik "Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 16:45
Meral Akşener: Onun bizi tercih etmesini çok isterim

Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Çayyolu temsilciliğinin "geleneksel kuru fasulye gününde" gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararıyla ilgili bir soru üzerine Akşener, bu tavrı temkinle karşılamanın doğru olacağını, nitekim iktidarın da konuyla ilgili temkinli beyanlarda bulunduğunu söyledi.

'İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim'

"Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik bir soruya Akşener, "Benim kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey'in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair bilgim yok. Kendisiyle ilgili şahsen atılmış bir adımım yok. Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." yanıtını verdi.

Partinin yerel seçim çalışmalarına değinen Akşener, "Kendi gücünün farkında bir siyasi partiyiz. Biz pek çok yeri kendi imkanlarımızla kazanabilir bir konumdayız." dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adaylığı için de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise Akşener, "Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardır, 'Doğmamış bebeğe don biçmeyin.' İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini mutlulukla karşılaşırız, çok seviniriz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:45
  1. Ankara
  2. Meral Akşener
  3. mansur yavaş

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