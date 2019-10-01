Meral Akşener, Millet İttifakı'nı eleştiren vekili uyardı!

İYİ Parti'de, Türkiye'nin S-400 ve Doğu Akdeniz hamlesine destek veren açıklamalarda bulunmasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, çatlağı büyüyor. Ağıralioğlu'nun CHP ile ittifaka yapılan ittifaka yönelik sert açıklamalarının ardından Meral Akşener tarafından uyarıldığı iddia edildi.

YeniÇağ gazetesi eski yazarı Ahmet Takan, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun söylemlerinden rahatsızlık duyduğunu öne sürdü.

Ağıralioğlu'nun uyarıldığını belirten Takan, "Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu’nun Millet İttifakı'nda sıkıntıya sebep olan söylemlerinden rahatsız. Akşener,gelen tepkiler üzerine, yakın çevresine, Ağıralioğlu’nu daha önce uyardığını yine uyaracağını söylüyor. İYİ Parti de Ağıralioğlu'nun taşra faaliyetleri yakın takibe alındı" dedi.

S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda destek vermişti

İYİ Parti Sözücüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Biz, S-400 meselesini kendi güvenliğimiz için yaptığımız bir hamle olarak görüyoruz. Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zafiyet oluşturur. Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan bir santim geriye adım atmamız mümkün değildir” demişti.

CHP'ye şart koştu

Yavuz Ağıralioğlu, dün katıldığı canlı yayaında Millet İttifakı'nın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız da söyledi. 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz. Biz ittifakı CHP ile kurduk. Biz deriz ki bu ittifakın içinde yer almalıyız. Ben seçim sürecinde, devletin bütünlüğüne kast etmiş, Kandil'e selam durmuş kimselerden oy istemediğimi beyan ettim. Terörü enstüraman olarak kullananlardan oy istemiyoruz. Biz HDP'ye oy verenlerden oy istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.