Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendisinden başka bir isme geçit verebileceğini hiç sanmadığını ifade eden Kurtuluş Tayiz, "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu dışındaki bir aday olsa olsa altılı masayı dağıtır, birleştirmez. Akşener'in de kendi aklındaki isimlerden birini aday yapamaması durumunda masayı dağıtması muhtemel. Her iki durumda da altılı masa için 'kaybet kaybet' dönemine girildi" dedi.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan olacağım" çıkışını iktidara karşı yapmadığı kesindi. Bu söylemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek üzere geliştirdi.

Akşener'in aklındaki aday ilk günden beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş'ı öne sürmeleri sadece bir taktik. İmamoğlu'nun önünü açmak için Mansur Yavaş'ı kullanmak istediler. Mansur Yavaş'ın ise şu ana kadar kendini kullandırmaktan kaçındığı görünüyor.

Akşener, altılı masada 'aday' belirleme gücünü elinde tutmak istiyor. "Saraçhane darbesi"yle Kemal Kılıçdaroğlu'nu denklem dışına iterek, İmamoğlu'nu altılı masanın "ortak adayı" haline getirmeye çalıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'den hızlı bir şekilde dönerek müdahalede bulunması, İmamoğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıkması, Meral Akşener'i ise partisinin iç işlerine karışmakla suçlaması, bu oyunu bozdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı irade gösterememesi, net bir tavır alamaması, açık bir şekilde "adayım" diyememesi Meral Akşener'in hesaplarının bozulmasını beraberinde getirdi.

Oysaki, adaylık iddiasını açıkça dile getirse Meral Akşener'in elini rahatlatacaktı. İmamoğlu'ndan beklediği çıkışı göremeyen Akşener'in adaylık satrancında iyice köşeye sıkıştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu süreçte çok iyi bir satranç oyuncusu olduğu da ayrıca gözlerden kaçmasın.

İmamoğlu konusunda Kılıçdaroğlu ve CHP duvarını aşamayınca yeni adaylar üzerinden yoklama çekmeye başladılar.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin dolaşıma sokulmasının sebebi de bu.

Kılıçdaroğlu'nu adaylığını engellemek için daha makul, geniş çevrelerce 'kabul' göreceğini düşündükleri Ali Babacan ismini tartışmaya açtılar.

Şimdi Ali Babacan ismi etrafında bir "Ar-Ge" süreci işletecekler. Göreceksiniz, ilerleyen günlerde başka isimler de gündeme gelecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir isme geçit verebileceğini hiç sanmıyorum. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu dışındaki bir aday olsa olsa altılı masayı dağıtır, birleştirmez. Akşener'in de kendi aklındaki isimlerden birini aday yapamaması durumunda masayı dağıtması muhtemel. Her iki durumda da altılı masa için "kaybet kaybet" dönemine girildi."