Meral Akşener: İktidarın kararı olumlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair konuştu. Akeşener, "İktidarın, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışına devam etmesi kararını, olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışına devam etmesi kararıyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Olumlu buluyoruz' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:
Donbas ve Lugansk’ın, Ukrayna’dan koparılmak istenmesi, Rusya’nın genişleme stratejisinin bir sonucudur. Ülkemize kaçınılmaz olarak yansımaları olacaktır. Bir ülkenin egemenlik sahasının, başka bir egemen devlet tarafından ihlal edilmesine karşıyız. Rusya ilhak ettiği Kırım’dan çekilmelidir. Rusya’yı, askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz. İktidarın, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satışına devam etmesi kararını, olumlu buluyoruz.”