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Siyaset Meral Akşener ifşaatlara başladı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa fırladı
Siyaset

Meral Akşener ifşaatlara başladı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa fırladı

6'lı masayı deviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya ilişkin ifşaatlara başladı. Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, masanın devrildiği toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini duyunca hiddetlenerek ayağa fırladı. İşte krizin patlak verdiği toplantıda yaşananlar...

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:48:00 -
Meral Akşener ifşaatlara başladı! Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa fırladı

Candaş Tolga Işık, 6'lı masayı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Işık, Meral Akşener'in açıklamasına dayandırdığı mesajında, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş ismini zikretmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını, kendi adaylığının toplantıdan sonra ilan edilmesini istediğini aktardı.

'Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı'

"Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı." diyen Candaş Tola Işık'ın Meral Akşener'den aldığı açıklama şöyle:

O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince "Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim" dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.
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Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz" deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. "Siz bilirsiniz" dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.

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