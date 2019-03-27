Meral Akşener güldürdü! "İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz"

MHP’den kopardıklarıyla birlikte toplama bir parti kuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yaklaştıkça saçmalama katsayısını arttırdı.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olacağını zannederek milletekilliğinden istifa eden ancak milletin sandıkta haddini bildirdiği Akşener, çareyi CHP ve HDP’nin kollarının altına girmekte bulmuştu.

Akşener: İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz

CHP ve HDP ile ittifak kurarak 31 Mart seçimlerine giren İP Genel Başkanı, Bodrum mitinginde yaptığı konuşmada gülünç iddialarda bulundu.

Seçim çalışmalarına Bodrum'da devam eden Akşener, burada yaptığı konuşmada "İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz" dedi.

"Havayı alma fikri de buna dahil mi?"

Kendisini milliyetçi olarak gösteren ancak HDP ile işbirliğinden geridurmayan Akşener’in bu komik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Havayı alma fikri de buna dahil mi?"diyerek Akşener’in sözlerini ti’ye aldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, büyükşehirlerde aday göstermeyerek CHP, SP ve İP'in ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini açıklamıştı. İYİ Parti ve CHP'nin gösterdiği meclis üyesi adaylarının büyük bir bölümünün de terör örgütleriyle bağlantısı ortaya çıkmıştı.