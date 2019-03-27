0553 313 94 23

Meral Akşener güldürdü! "İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz"

31 Mart Seçimlerine koltuk değneği olduğu CHP ile birlikte giren İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener Bodrum mitinginde gaza gelerek “İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz” dedi. Sosyal medya kullanıcıları "Havayı alma fikri de buna dahil mi?" diyerek Akşener’in sözlerini ti’ye aldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:27
Meral Akşener güldürdü! "İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz"

MHP’den kopardıklarıyla birlikte toplama bir parti kuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yaklaştıkça saçmalama katsayısını arttırdı.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olacağını zannederek milletekilliğinden istifa eden ancak milletin sandıkta haddini bildirdiği Akşener, çareyi CHP ve HDP’nin kollarının altına girmekte bulmuştu.

Akşener: İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz

CHP ve HDP ile ittifak kurarak 31 Mart seçimlerine giren İP Genel Başkanı, Bodrum mitinginde yaptığı konuşmada gülünç iddialarda bulundu.

Seçim çalışmalarına Bodrum'da devam eden Akşener, burada yaptığı konuşmada "İstanbul, Ankara ve Bursa’yı alıyoruz" dedi.

"Havayı alma fikri de buna dahil mi?"

Kendisini milliyetçi olarak gösteren ancak HDP ile işbirliğinden geridurmayan Akşener’in bu komik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar "Havayı alma fikri de buna dahil mi?"diyerek Akşener’in sözlerini ti’ye aldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, büyükşehirlerde aday göstermeyerek CHP, SP ve İP'in ortağı olduğu Millet İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini açıklamıştı. İYİ Parti ve CHP'nin gösterdiği meclis üyesi adaylarının büyük bir bölümünün de terör örgütleriyle bağlantısı ortaya çıkmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:27
  1. Meral Akşener
  2. Ankara
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Bodrum mitingi

YORUM YAZ

  • Garip gerçekGarip gerçek27 dk önce
    Vatandaş isimli arkadaş. Ben avukatlık mesleği ile uğraşmaktayım. Mesleğim gereği birçok dava gördüm. Feföyle ilgili davalardanda yine mesleğim gereği haberdarım. İnsanlar kirasını bank asyadan yatırdıkları için içerde kaldılar dertlerini dahi anlatamadılar. Sadece iftiraya uğradığı için aylarca içeride kalan insan gördüm ve duydum.Eğer bu kadın fetöcü ise ve hükümet bunu biliyor ve gerekli kurumlar harekete geçmiyorsa tek şerefsiz bu kadın olmaz. Yok eğer bir fetöcülüğü yokta bu kadına fetöcü diye iftira atıyorlarsa o fetöcülük kadar şerefsiz bir harekettir. Not iyi parti taraftarı değilim hiç bir siyasi partiylede alakam bulunmamaktadır. Tek derdim vatan millettir.
  • Alkan Alkan 30 dk önce
    FETÖCÜ TERÖRIST MERAL AKSENER SENISTANBUL ANKARA BURSA YERINE PAZAR GÜNÜ ESEGIN SOPASINI ALACAKSIN ULAN ALÇAK SOKAK FAHISESI HEM FETÖNÜN HEM HDP PKK DHSKPC NIN TERÖRISTLIGINI YAP SONRADA ISTANBULU ANKARAYI BURSAYI ALACAGIZ DE SENDE SP CHP SIDE HEPINIZ TERÖRISTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAKTAN HUKUK KARSINDA HESAP VERME ZAMANI YAKLASIYOR INSALLAH FAHISE ÖNCE TERÖRISTLER ILE BERABER IÇLI DISLI OLDUGUNDAN HESAP VER KOKMUS KENEF AGZIN FETÖNÜN AGZI SANMAKI KIMSE BILMIYOR SEYTAN KILIKLI TERÖRIST ÖNCE BELEDIYELERE YERLESTIRECEKSINIZ 29 PKK KCK DHSKPC DEAS BUNLARIN HESABINI VERECEKSIN
  • kalelikaleli42 dk önce
    iyi aferin de kazanırsan ne olacak çok kötü idik te çok mu eyi edeceksin vatandaşı.ne faydaların olacak acaba zarardan başka.milletime sesleniyorum cumhur ittifakı olarak sandığa gidip bunların dersini verelim burunları iyice sürtsün.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Rūya Görmūştūr Rūya. Uyumaya Devam Etsin.
  • sultan susumazsultan susumaz1 sa önce
    ZATEN KADIN Tİ YE ALINACAK BİRİ. HAYAL ÜRETMEK GÜZEL DE HAYALİ O ZAMAN DEVLET YÖNETMEK DEĞİLAÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA HİSSEDER MİSALİ.
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Bu karı başbakan da olacam diyordu alır bu karı alır ama babayı alır şerefsiz fetocu
  • kalelikaleli1 sa önce
    hoop yavaş ol.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi
  1. AB'den otomobillere zorunlu hız..
  2. Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366..
  3. Kahta’da kaza: 1 yaralı
  4. Burhaniye’de sokaklara modern temizlik..
  5. Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370..
  6. Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak..
  7. Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk..
  8. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
  9. AK Parti'nin Düzce mitingi
  10. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
  11. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
  12. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
  13. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
  14. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
  15. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
  16. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
  17. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
  18. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
  19. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
  20. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
  21. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
  22. Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim
  23. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
  24. Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni..
  25. ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik..
  26. "İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek..
  27. Van’da “Önceliğimiz Güven,..
  28. Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da..
  29. Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı..
  30. MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Engin..
ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

Günün Karikatürü

27 Mart 2019
Biletle değil abdestle girilecek
Biletle değil abdestle girilecek
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!