  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yiğit Bulut Milli Muharip Uçak'tan sonra Türkiye'nin yeni silahını ilan etti! ABD'ye teşekkür etti

Bakan Koca müjdeyi duyurdu! Devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Bu mesleklerin yedi yıl ömrü kaldı! İşsiz kalmak istemeyenler için geleceğin işte geleceğin meslekleri

Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolarlık komedi filmi

Asgari ücrete bomba zam! Uzman isim vatandaşı heyecanlandıracak rakamı Türkiye'ye duyurdu

Seçime günler kala bomba anket geldi! Erdoğan'ın oy oranı...

Siparişi gelir gelmez bakın ne yaptı TOGG'u ilk kez böyle göreceksiniz foto galeri... *Siparişi gelir gelmez bakın ne yaptı TOGG'u ilk kez böyle göreceksiniz

8 metrelik gizemli mezar! "Kalkıp namaz kılıyor"

Enerjide dev bir adım daha! Avrupa'nın en büyüğü açılıyor

Ekrem’den Akit’e 2. zulüm
Medya Meral Akşener çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu
Medya

Meral Akşener çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Yeniakit Publisher
2023-05-02 14:13:00 -
Meral Akşener çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, 2021 yılında, uçakta karşılaştığı bir yolcuya; "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz.. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" diyen Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel jetle gitmesini köşesine taşıdı.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, 2021 yılında, uçakta karşılaştığı bir yolcuya; "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz.. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" diyen Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel jetle gitmesini köşesine taşıdı. 

Akşener'e "Yalan söylemeye, tiyatroya gerek yok" mesajı veren Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Akşener, Şanlıurfa'ya özel jetle gitmiş.

Sorun yok. Gitsin tabii. Vakit yok, aciliyet var...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama yalan söylemeye, tiyatroya da gerek yok.

Akşener'in o videosunu hatırlayın. Uçakta karşılaştığı bir yolcuya; "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz.. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" diyordu. (2021)

'Hatırlatalım' dedik. Yalancı çıktı!..

Bye Kemal de Adıyaman'a özel jetle gitmişti. Akşener'in kiraladığı özel jeti bilmiyoruz ama Bye Kemal'inkinin saati 12 bin dolarmış.

Sorun yok, gitsin tabii. Gitmiş, 300 milyar dolar bulup getirmiş, hakkıdır!..

Ama yalan söylemeye, tiyatroya gerek yok.

Özgür Özel, Bye Kemal ve Akşener'in Adıyaman yolunda otobüs içindeki 'mütevazı' görüntüleri paylaşmıştı.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti..

İyi de oraya özel jetle gitmişsin. Adıyaman'a jetle mi girecektin?!

"Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde geceyi çadırda geçirdi" diye haber yaptır.

"Halkın adamı" mesajını da geceliği 110 bin liralık otel odasından ver!

Size söz, bu millet size kanmayacak!.."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23