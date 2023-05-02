Meral Akşener çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, 2021 yılında, uçakta karşılaştığı bir yolcuya; "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz.. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" diyen Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel jetle gitmesini köşesine taşıdı.

Akşener'e "Yalan söylemeye, tiyatroya gerek yok" mesajı veren Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Akşener, Şanlıurfa'ya özel jetle gitmiş.

Sorun yok. Gitsin tabii. Vakit yok, aciliyet var...

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Ama yalan söylemeye, tiyatroya da gerek yok.

Akşener'in o videosunu hatırlayın. Uçakta karşılaştığı bir yolcuya; "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz.. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" diyordu. (2021)

'Hatırlatalım' dedik. Yalancı çıktı!..

Bye Kemal de Adıyaman'a özel jetle gitmişti. Akşener'in kiraladığı özel jeti bilmiyoruz ama Bye Kemal'inkinin saati 12 bin dolarmış.

Sorun yok, gitsin tabii. Gitmiş, 300 milyar dolar bulup getirmiş, hakkıdır!..

Ama yalan söylemeye, tiyatroya gerek yok.

Özgür Özel, Bye Kemal ve Akşener'in Adıyaman yolunda otobüs içindeki 'mütevazı' görüntüleri paylaşmıştı.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti..

İyi de oraya özel jetle gitmişsin. Adıyaman'a jetle mi girecektin?!

"Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde geceyi çadırda geçirdi" diye haber yaptır.

"Halkın adamı" mesajını da geceliği 110 bin liralık otel odasından ver!

Size söz, bu millet size kanmayacak!.."