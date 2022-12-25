  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Meral Akşener bunu yapacak! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Medya

Meral Akşener bunu yapacak! O iddia gündeme bomba gibi düştü

Melih Altınok, Meral Akşener'in, Tayyip Erdoğan'a cevap yetiştirme ayağına Kemal Kılıçdaroğlu'na laf çarptığına dikkat çekerek, "Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:21:00 -
Meral Akşener bunu yapacak! O iddia gündeme bomba gibi düştü

Melih Altınok, Meral Akşener'in, Tayyip Erdoğan'a cevap yetiştirme ayağına Kemal Kılıçdaroğlu'na laf çarptığına dikkat çekerek, "Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Meral Akşener, "Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı bitmeyecek' dedi, gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi Cumhurbaşkanı. Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine bırakırsanız o şarkılar biter" diyor.

Kime diyor?

Söze Erdoğan'la başlamasına bakmayın, "16 milyonla ilgilen, 85 milyonu bana bırak" diyen Kılıçdaroğlu'na elbette.

Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin."

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sitting bull

Yaw bikere istanbulu berbat etti Hayatta istanbullu bir daha oy vermez ona Istanbuldan oy alamayan asla secilemez

YILMAZ DURMUŞ

Ne Kılıçdaroğlu nede Akşener al birini vur ötekine biri pkklılardan diğeri ABD uşağı fetöcülerden emir alıyor. Cenab-ı Allah bu şer güçlerinin kuklalarına fırsat vermesin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23