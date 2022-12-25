Meral Akşener bunu yapacak! O iddia gündeme bomba gibi düştü
Melih Altınok, Meral Akşener'in, Tayyip Erdoğan'a cevap yetiştirme ayağına Kemal Kılıçdaroğlu'na laf çarptığına dikkat çekerek, "Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.
Melih Altınok, Meral Akşener'in, Tayyip Erdoğan'a cevap yetiştirme ayağına Kemal Kılıçdaroğlu'na laf çarptığına dikkat çekerek, "Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.
Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Meral Akşener, "Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı bitmeyecek' dedi, gerçekten bitmedi biliyor musunuz? Bakın şimdi Cumhurbaşkanı. Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi, o çerçevenin içine bırakırsanız o şarkılar biter" diyor.
Kime diyor?
Söze Erdoğan'la başlamasına bakmayın, "16 milyonla ilgilen, 85 milyonu bana bırak" diyen Kılıçdaroğlu'na elbette.
Meral Hanım masayı dağıtmadan durmayacak. Demedi demeyin."