Meral Akşener blöf mü yapıyor? Son anda çıkıp diyecek ki...

Sabah'ta yer alan habere göre, MHP İyi Parti'de Meral Akşener'in kongreye gitme kararı ve "aday olmayacağım" açıklamasının "istemem yan cebime koy" manevrası olduğunu düşünüyor. MHP kaynakları Akşener'in seçimlerde yaşadığı hezimeti gölgelemek için "danışıklı dövüş" taktiği içerisinde olduğunu belirterek "Akşener, son dakikada adaylığını açıklayıp 'Ne yapayım. Parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var' diyecektir" görüşünde birleşiyor. Akşener'in asıl hedefinin rakipsiz tek aday olarak olağanüstü kongreye girmek ve buradan eli güçlenmiş olarak çıkmak olduğunu savunan MHP kaynakları Akşener'in "istemem yan cebime koy" manevrasını yapmasının sebebinin ise MHP'nin Akşener hakkında bulunduğu suç duyurusu olduğunu belirtiyor.

MHP'NİN SUÇ DUYURUSU AKŞENER'İ ZORA SOKTU

MHP'ye yakın kaynaklar MHP'nin Akşener hakkında başlatılmasını talep ettiği hukuki sürecin Akşener'i köşeye sıkıştırdığını belirterek "Meselenin hukuki yollardan neticeye bağlanması ve hanımefendinin FETÖ iltisakının ortaya çıkarılması için MHP'nin yaptığı suç duyurusunun yankıları sürmektedir. Hadisenin nereye evrileceği bellidir. Kimin FETÖ'cü kimin iftiracı olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır" dedi.