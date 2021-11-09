Meral Akşener Alman malı Can Dündar'ı bile inandıramadı

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener rezil ifadeler kullandı.

Lütfü Türkkan'ın skandal hakaretini "hislerine yenik düştü" diyerek yumuşatmaya çalışan Akşener bununla da yetinmeyerek şehit ağabeyine "ahlaksız" dedi.

Yaşanan olayın AK Parti tarafından düzenlenen bir "provokasyon" olduğunu iddia eden Akşener, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz" ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında bir kadına yakışmayacak şekilde seviyesiz ifadeler kullanan Akşener şunları kaydetti:

"Her dükkanın içinde provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz."

Şehit ağabeyine "ahlaksız" diyen ve olayın "provokasyon" olduğunu iddia ederek gelen yoğun tepkileri bastırmaya çalışan Akşener, Almanya'ya sığınan firari vatan haini Can Dündar'ı bile kendisine inandıramadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Can Dündar, "Madem bu provokasyon bekleniyordu; provokatörün koluna girip bacısına küfreden, provokasyona gelmiş ve “onlar gibi” olmuş olmuyor mu?" diye sordu.