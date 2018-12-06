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Meral Akşener 'Ak Saçlıları' topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ak saçlılar" olarak adlandırılan Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle, parti genel merkezinde bir araya geldi.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:33
Meral Akşener 'Ak Saçlıları' topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek İstişare Kurulu'nu (YİK) topladı.

Akşener, "Ak saçlılar" olarak adlandırılan YİK üyeleriyle, parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda, siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi ve seçime yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:33
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Yüksek İstişare Kurulu (YİK)
  3. Ak saçlılar

YORUM YAZ

  • MilletMillet29 dk önce
    Ak saçlılardan hain olur mu .Hangi ak saçlı Pensilvanya köpeğinden talimat alır ki . Yada kafire köpeklik yapana ak saçlı mı denirmiş
  • FEYAZ ŞAHİNFEYAZ ŞAHİN33 dk önce
    AK SAÇLI DEĞİL İYİ İNSANLAR
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