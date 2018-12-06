Meral Akşener 'Ak Saçlıları' topladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ak saçlılar" olarak adlandırılan Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle, parti genel merkezinde bir araya geldi.06 Aralık 2018 Perşembe 16:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek İstişare Kurulu'nu (YİK) topladı.
Akşener, "Ak saçlılar" olarak adlandırılan YİK üyeleriyle, parti genel merkezinde bir araya geldi.
Toplantıda, siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi ve seçime yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.
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