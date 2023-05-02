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Siyaset Meral Akşener ağzını bozdu! Ne ayıp sözler
Siyaset

Meral Akşener ağzını bozdu! Ne ayıp sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-02 19:05:00 - 2023-05-02 19:58:36
Meral Akşener ağzını bozdu! Ne ayıp sözler

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte Afyonkarahisar'da ortak miting düzenledi. Akşener, terör örgütü PKK'dan destek gördükleri iddialarıyla ilgili ağzını bozdu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte Afyonkarahisar'da ortak miting düzenledi. Şehir merkezindeki Zafer Müzesi önünde kurulan platformda konuşan Akşener, 14 Mayıs'taki seçimler için yapılan 'darbe' nitelemesine cevap verirken, terör örgütü PKK'dan destek gördükleri iddialarıyla ilgili ağzını bozdu. 

Akşener, "Afyon’da PKK’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Ya arkadaşlar kafayı mı yediniz, her yerde adamlar farklı şeyleri söylüyorlar. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz?” dedi. 

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