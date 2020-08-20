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Siyaset Meral Akşener, Abdullah Gül konusunda kararını verdi
Siyaset

Meral Akşener, Abdullah Gül konusunda kararını verdi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:08:00 -
Meral Akşener, Abdullah Gül konusunda kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili sözleri Türkiye gündemini uzun süredir meşgul ediyor.

2018 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını engelleyen isim olduğu iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerin en çok konuşulan konusu olan Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili konuştu

Günboyu gazetesinden Fatih Ergin, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, ‘Meral Akşener, Abdullah Gül’ün adaylığını kesinlikle desteklemeyeceğini ve ortaya çıkan iddiaları yalanladığını bana iletti’ dedi

'Akşener açık kapı bırakmadı'

Ergin, Akşener ile görüşmesinden İYİ Partili liderin kesinlikle Gül konusuna açık kapı bırakmadığını ve partisinin bu isme destek vermeyeceğini söyledi.

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