Merakla bekleniyordu: Whatsapp'a o özellik nihayet geliyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, grup ve bireysel sohbetlerin kalıcı olarak sessize alınabilmesini sağlayan yeni özelliği duyurdu. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen özelliğin yayınlanma tarihi ise henüz bilinmiyor.

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre yeni sohbet bildirimlerini sessize alma seçeneğinin ilerleyen günlerde 2.20.197.3 sürümü ile yayınlanması ve 1 yıllık sessize alma seçeneğinin, yerini 'her zaman' seçeneğine bırakması bekleniyor.