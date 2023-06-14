Merakla bekleniyordu! Eski Kabine üyelerine TBMM'de yeni görevlendirmeler...

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Milletvekilliği Seçimi'nde Kabine'deki isimlerin birçoğunu milletvekili adayı yaptı.

Eski Kabine'nin 16 üyesi milletvekili seçildi. Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Derya Yanık Osmaniye, Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Fatih Dönmez Eskişehir, Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Nureddin Nebati Mersin, Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Mahmut Özer Ordu, Hulusi Akar Kayseri, Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, ve Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

TBMM'de yeni görevlendirmeler yapıldı

Eski Kabine'deki isimlere AK Parti'nin bundan sonra hangi görevi vereceği merakla beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; TBMM'nin yeni döneminde milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan bazı isimlere Meclis'te yeni görevler verildi.

İhtisas Komisyonları Başkanları (28. Dönem 1. Devre) listesinde yer alan o isimlerden bazılarının görevleri de öğrenildi. Buna göre; Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Vahit Kirişci de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı oldu.

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