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Spor Merakla bekleniyordu! Dev derbinin hakemi belli oldu
Spor

Merakla bekleniyordu! Dev derbinin hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 15:39:00 -
Merakla bekleniyordu! Dev derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

 Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

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