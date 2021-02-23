Merakla beklenen tarih verildi! Engin Altan Düzyatan bomba gibi dönüyor

Engin Altan Düzyatan hayranları özellikle TRT1’de yayınlanacak olan Barbaros dizisini merakla bekliyor. Ulaş Tuna Astepe’nin de kadrosunda yer aldığı dizinin hazırlıkları uzun sürdü. Hem kostümler hem mekanlar hem hikaye bütünlüğü ve prodüksiyonun hazırlıkları derken Barbaros dizisi için yoğun bir çalışma yürütüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Barbaros dizisi için ekip Mart ayının sonunda sete çıkacak. Engin Altan Düzyatan da uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmüş olacak.

Oyuncunun diğer projesi ise bir sinema filmi. BKM İmzalı Babamın Kemanı isimli filmde rol alacak olan oyuncu, Mart ayının içinde film için sette yerini alacak.