Merakla beklenen özellik sonunda geldi! WhatsApp'tan devrim gibi güncelleme

Kullanıcıların merakla beklediği Touch ID ve Face ID uygulamasını Apple, WhatsApp iOS 2.19.20 güncellemesi ile kullanıcılara sundu. İşte mesajlaşma gizliliğini artıran yepyeni şifreleme yöntemi hakkında bilinmesi gerekenler...

Face ID ve Touch ID desteği sayesinde uygulamaya ek bir güvenlik getirecek olan bu uygulamayla kullanıcılara farklı bir deneyim kazandırılıyor.

Uygulama üzerinden Face ID ve Touch ID teknolojilerini kullanmak için tek yapmanız gereken, WhatsApp iOS uygulamasını App Store üzerinden güncellemek.

Özelliği aktif hale getirmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik adımlarını izleyerek Ekran Kilidi seçeneğine tıklayın. Sonrasında tercihinize göre, “Touch ID iste” veya “Face ID iste” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman, uygulama üzerinden bildirimler gelmeye devam ediyor.

Ekran Kilidi özelliğinin ne zaman devreye gireceğini de siz belirleyebiliyorsunuz.

Bu şifrelemeyi yaparken 1 dakika, 15 dakika ve 1 saat opsiyonlarının da olduğunu unutmayın.

Android'e gelecek mi?

iOSkullanıcılarına sunulan Ekran Kilidi özelliğinin yakın zaman içerisinde WhatsApp Android kullanıcılarına da sunacak.

Henüz Apple yetkilileri tarafından net bir tarih verilmese de bu özelliğin kısa zaman sonra Android için de kullanılacağı konuşuluyor.